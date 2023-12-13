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İstanbul'daki barajlardaki su oranı yükseliyor - Son Dakika
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İstanbul'daki barajlardaki su oranı yükseliyor

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su oranını artırdı. Alibey Barajı'ndaki su oranı yüzde 51,31'e yükselirken, suyun Mağlova Kemeri'ne doğru yaklaştığı görüldü.

İstanbul\'daki barajlardaki su oranı yükseliyor
13.12.2023 - 09:40,  Güncelleme: 09:40
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İstanbul'da son zamanlarda etili olan yağışların ardından barajlardaki su oranını yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'ndaki su oranı yüzde 51,31'e yükselirken, suyun Mağlova Kemeri'ne doğru yaklaştığı barajdaki son durum dron kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre 14 gün önce yüzde 31.03 olan barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40.2 seviyesine çıktı.

Alibey Barajı'nda da su oranı yükselişe geçti,

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı da yağıştan olumlu etkilendi. Bu barajdaki doluluk oranı ise iki hafta içinde yüzde 38.59'dan yüzde 51,31 seviyesine ulaştı. Barajdaki son durum dron ile görüntülendi. Görüntülerde suyun Mağlova Kemeri'ne doğru yaklaştığı yaz döneminde kurak olan bölgelerin ise yeşerdiği görüldü. Öte yandan yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajlardaki su oranı yükseliyor - Son Dakika
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