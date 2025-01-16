İstanbul'daki Sağlık Çalışanları Şehirden Kaçmak İstiyor - Son Dakika
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İstanbul'daki Sağlık Çalışanları Şehirden Kaçmak İstiyor

İstanbul\'daki Sağlık Çalışanları Şehirden Kaçmak İstiyor

Araştırmaya göre İstanbul'daki sağlık profesyonellerinin %87'si şehri terk etmek istiyor.

16.01.2025 14:35
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Beyoğlu'nda Sağlık-Sen tarafından 'İstanbul'da Çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Profesyonellerinin Yaşam Koşullarını Belirleme Araştırması'nın sonuçları için basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "İstanbul'daki sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yüzde 87'si fırsat bulsa şehri terk edeceğini ifade etmiştir" dedi.

Sağlık-Sen tarafından 'İstanbul'da Çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Profesyonellerinin Yaşam Koşullarını Belirleme Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Beyoğlu'nda bulunan Sağlık- Sen Otel toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi. Araştırmaya ilişkin basın açıklamasına Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve İstanbul Şube Başkanları katıldı.

"Çalışanların 75,2'si geçtiğimiz yıllara göre ekonomilerinin geriye gittiğini bildirmişlerdir"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Yapılan devasa yatırımlar, sağlık sistemimizde büyük değişim ve gelişimi beraberinde getirmiş, sağlık alt yapımızı dünya sıralamasında üst lige taşımıştır. Bugün burada toplanmamızın nedeni sağlık çalışanlarımızın emeğini yeterince görememiş olmalarıdır. İstanbul'da sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin ekonomik durumları 2020'den bu yana dramatik bir şekilde geriye gitmektedir. İhtiyaç kredisi çekenlerin oranı 2020'de yüzde 36,4 iken, 2024'te yüzde 57,25'e yükselmiştir. Kredi kartı takibine alınma oranı yüzde 16,5'ten yüzde 18'e çıkmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yüzde 75,2'si geçtiğimiz yıllara göre ekonomilerinin geriye gittiğini bildirmişlerdir. Bu veriler, çalışanların geçim sıkıntısı nedeniyle borçlanmaya ve ekonomik anlamda daha fazla zorlanmaya başladığını net bir şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Barınma masrafları, çalışanların maaşlarının büyük bir kısmını tüketiyor"

İstanbul'daki kira fiyatlarındaki artışların sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerini derinden etkilediğine dikkat çeken Doğan, "Sağlık profesyonellerinin yüzde 65'i kirada oturmakta ve bu arkadaşlarımızın yüzde 70,5'i 22 bin TL ve üzerinde kira ödemektedir. 2025 yılı itibarıyla kiralara yüzde 58,5 oranında zam yapılması beklendiği de unutulmamalıdır. Barınma masrafları, çalışanların maaşlarının büyük bir kısmını tüketmekte ve onları ekonomik bir çıkmaza sürüklemektedir" dedi.

"Trafik ve ulaşım sorunları tükenmişliğe yol açıyor"

İstanbul'daki trafik ve ulaşım sorunlarının sağlık profesyonellerinin hem maddi hem de zamansal olarak kayıplar yaşamasına neden olduğuna vurgu yapan Doğan, "2020'de araç sahibi olanların oranı yüzde 62,4 iken, 2024'te bu oran yüzde 54,6'ya gerilemiştir. Bu, araç sahibi olmanın maliyetinin çalışanlar için artık karşılanamaz hale geldiğini göstermektedir. Sağlık profesyonellerinin yüzde 65'i toplu taşıma kullanmakta ve bu arkadaşlarımızın yüzde 60'ı çalıştıkları hastaneye ulaşmak için 2 veya daha fazla araç değiştirmektedir. İşe gidip gelmek için trafikte harcadıkları süre de ise 1 saati aşanların oranı yüzde 65,6'dır. Trafik ve ulaşım sorunları yalnızca maddi bir yük değil, aynı zamanda ciddi bir zaman kaybına ve tükenmişliğe yol açmaktadır" diye konuştu.

"Ekonomim 'çok iyi' diyen çalışan kalmadı"

Ekonomik sorunların çalışanların aile hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Doğan, 2020'de ekonomik sebeplerle aile içinde sorun yaşadığını belirtenlerin oranının yüzde 46,4 iken, 2024'te bu oranın yüzde 69'a yükseldiğini söyledi. Doğan, "2024 yılında ekonomik durumunu 'kötü' ve 'çok kötü' olarak tanımlayan çalışanların oranı, 2020'ye göre belirgin bir artış göstermiştir. Ekonomisini 'çok kötü' olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 4,1'den yüzde 7,2'ye yükselirken, 'kötü' olarak tanımlayanların oranı yüzde 16,2'den yüzde 33'e çıkmıştır. En çarpıcı veri ise, 2024 yılına gelindiğinde ekonomisini 'çok iyi' olarak nitelendiren sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin artık hiç kalmamış olmasıdır. Bu veriler, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin ekonomik sıkıntılarının derinleştiğini ve bu durumun çalışma motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri İstanbul'da çalışmak istemiyor"

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin İstanbul'da çalışmak istemediğini belirten Doğan, "İstanbul'daki sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yüzde 87'si fırsat bulsa şehri terk edeceğini ifade etmiştir. Bu oran çok dikkat çekicidir. Bu çok vahim bir tablodur. Göz ardı edilecek, görmezden gelinecek bir durum değildir" diyerek sorunun büyüklüğüne dikkat çekti.

"Metropol ödeneği ve kira desteği verilmeli"

Araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri tamamlayan Doğan, İstanbul'daki sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık-Sen'in çözüm önerilerini paylaştı. Doğan, "İstanbul gibi yüksek maliyetli bir şehirde çalışan sağlık profesyonellerine özel tazminat yani Metropol Ödeneği ve Ek Destekler verilmelidir. İstanbul'da görev yapan çalışanlara kira desteği sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri içinde lojman olanaklarına yer verilmesi, lojman sayısının artırılması gerekmektedir. Sosyal konut projelerinde, TOKİ tarafından yapılan toplu konut projelerinde sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine öncelik verilmelidir. Çalışanların maaşları yaşam maliyetlerine uygun şekilde artırılmalı, teşvik ve taban ödemeleri güncellenmelidir. Toplu taşıma masraflarının düşürülmesi için toplu taşımada indirim uygulanmalı, servis imkanı sağlanmalıdır. Aşırı iş yükünü hafifletmek için yeni hemşire, ebe, sağlık teknisyeni alımları gerçekleştirilmelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Beyoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'daki Sağlık Çalışanları Şehirden Kaçmak İstiyor - Son Dakika

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