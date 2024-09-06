İstanbul'dan yolu ve suyu olmayan mahallelere hizmet için belediye başkanı çalışmalara başladı - Son Dakika
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İstanbul'dan yolu ve suyu olmayan mahallelere hizmet için belediye başkanı çalışmalara başladı

İstanbul\'dan yolu ve suyu olmayan mahallelere hizmet için belediye başkanı çalışmalara başladı

İstanbul'da iş hayatını bırakarak memleketi Feke'ye gelen Belediye Başkanı Cömert Özen, yolu ve suyu olmayan mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı. İlk olarak Oruçlu mahallesinde halk meclis toplantısı gerçekleştiren Başkan Özen, bölgenin yol ve su sorununu çözmek için çalışmaların başladığını ifade etti. Ayrıca, mahalledeki gençler için park ve sosyal alanlar oluşturulması için çaba gösterildiğini belirtti.

06.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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İstanbul'dan yolu ve suyu olmayan mahallelere hizmet için memleketi Feke ilçesinde gelen ve belediye başkanı seçilen Cömert Özen, ilçede hizmet yarışı başlattı.

İstanbul'daki iş hayatını bırakarak 17 bin nüfuslu memleketi Feke'nin sorunlarını çözüp ve Fekelilere hizmet için memleketine gelen Belediye Başkanı Cömert Özen, yolu ve suyu olmayan mahalle kalmaması için çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Seçimde verdiği sözleri yerine getirmek için ilk söz verdiği Oruçlu mahallesinde mahalle sakinleri ile ilk halk meclis toplantısını gerçekleştiren Başkan Özen, hayalinin gelişmiş turizm doğa ve tarım ile ilçenin Adana'da ilkel şartlarda yaşayan mahallesi kalmaması için mücadele edildiğini ifade etti. Adana büyükşehir belediyesi ve devlet kurumları ile birlikte bölgenin en önemli yol ve su sorununu çözmek için çalışmaların başladığını kaydeden Başkan Özen iki yıl içinde başlattığı çalışmaların hızla sonuçlanması için seferberlik içinde olduğunu ifade etti.

Zor bir coğrafyada yolu suyu sosyal alanları olmayan mahallelerin yeni modern görünüme ulaştırmak, istihdamı arttırmak için geliştirdiği projeleri uygulamaya geçirmek isteyen Başkan Özen ilk halk toplantısını Oruçlu Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen talepleri ve ihtiyaç belirlemelerini yerinde yapan Başkan Özen, yol ve su çalışmasının Devlet Su İşleri, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Feke Belediyesi olarak ortak iş birliği ile çözülmesi için çalışmaların yapıldığını kaydederek bölgede gençler için park, sosyal alanlar ve köy merkezinde ihtiyaçların giderildiği ortak bir yaşam alanlarını modernize etmek için çabaladıklarını ifade etti.

Başkan Özen, şuan su ve yol sorunun en acil şekilde çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "2 yıl içinde çözüme kavuşturmak için tüm ekibimizle var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

Oruçlu Mahalle sakinleri belediye başkanın çalışmalarını beğeni ile karşıladıklarını ifade ederek yol, su ve tapu gibi acil çözüm bekleyen sorunların hızla çözülmesini beklediklerini kaydetti.

Oruçlu Mahallesi'nde yapılan toplantı sonrası bölgeye gelen iş makineleri ile mahallenin kış öncesi acil sorunları için çalışma başlatıldı. Başkan Özen, Fekeli üniversite okuyan gençlerin ilk harçlıklarının da belediyeden karşılanacağını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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