İstanbul Eyüpsultan'da Site Sakinleri Elektrik Kesintisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da Site Sakinleri Elektrik Kesintisine Tepki Gösterdi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Öğretmenler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun süren elektrik kesintisi ve gerekçesizlik nedeniyle tepki gösterdi. Site sakinleri, elektrik sorununun çözülmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Elektrik kesintisinin, sitenin alt bloğundaki çalışmalar nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Site yöneticisi ve sakinler, elektriğin ne zaman verileceği konusunda net bir bilgi alamadıklarını ve mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti. Buzdolabında bozulacak yiyeceklerin olduğu, hastaların ilaçlarını saklamakta zorlandığı ve telefonlarını şarj etmek için dışarıya çıkmak zorunda kaldıkları ifade edildi. Site sakinleri, elektrik sorununun bir an önce çözülmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

13.07.2024 09:13
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İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede yaşayan vatandaşlar, uzun saatlerdir elektriklerinin kesik olmasına ve bir gerekçe sunulmamasına tepki gösterdi. Site sakinleri yaşanan sıkıntının giderilmesini ve arızanın çözülmesini talep etti.

İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Yaylım Sokak'ta yer alan Öğretmenler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar sitede yaşanan elektrik kesintisine tepki gösterdi. İddiaya göre, dün öğle saat 11.00 sıralarından beri sitenin alt bloğundaki başka bir sitenin etrafındaki çalışmalar dolayısıyla elektrik bağlantısı kesildi.

Site yöneticisi Yaşar Sakarya, "Burası Akşemsettin Mahallesi Yaylım Sokak, 12 numara. Apartmanın yöneticisiyim. Bugün saat 11.00 gibi elektriğimiz kesilmiştir. Neden, niçin olduğunu bilmiyoruz. 186'yı aradığımızda da verileceğini söylüyorlar. Bu saate kadar oyalandık. Netice itibariyle kurumu arıyoruz, süreç işleniyor daha sonra elektriğiniz verilecek gibi şeyler söyleniyor. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. Biz mağduruz. O binaların kentsel dönüşümle alakası var ama bize bir tebligat gelmedi. Bina olarak mağduruz şu anda. Burada 5 tane blok var hepsinin elektriği kesik. Bu mağduriyetimizin hangi kurum sorumluysa giderilmesini istiyoruz. Evde hastası olan var, ilacını dolapta saklayanlar var. Herkes şu anda mağdur. Aradığımızda 01.30 gibi tahmini bir süre veriyorlar. Belki biraz sonra arasak 02.00 diyecekler. Ben mağduriyetimizin giderileceğini, elektriğimizin verileceğini sanmıyorum."

Bir başka site sakini Sedat Yamani, "Şu saatte açılacak diyorlar. Bekliyoruz, o saat geliyor. Açılmayınca bir daha arıyoruz. Arıza nerede diye soruyoruz. Onu da kesin olarak söyleyemiyorlar. En son aldığımız bilgi, yer altında kabloların bozuk olduğu. Bu kesin olarak hangi saatte açılacak, hangi gün açılacak çünkü buzdolabımızda bozulacak şeyler var. Bayağı mağduruz" ifadelerini kullandı.

Site sakinlerinden Neşe Yaman ise şunları söyledi: "Sabah 11.00'den şu saate kadar 13 saattir mağduruz. Telefonlarımızı karşı caddedeki bakkallardan şarj ediyoruz. Ne kadar ilkel bir durum farkında mısınız? Yiyecekler buzdolabında ısınmaya başladı. Hastası olanlar, diyalize bağlı olanlar var. Dile kolay 13 saat. İstanbul'un göbeği, dağ başı değil. Sürekli aranıyor, tamam, 1 saat sonrası diyerek çocuk oyalar gibi söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Şaşkınım yani. Kendimi ifade edemiyorum. Vallahi şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Cadde üzerinde çalışmaların yapıldığı elektrik kablolarının uçları bantlanmış şekilde bırakıldığı görüldü. Site sakinleri yaşadıkları mağduriyetin, bir an önce giderilmesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Eyüpsultan'da Site Sakinleri Elektrik Kesintisine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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