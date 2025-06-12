İstanbul, Gelişen Ekosistemlerde 3. Sırada - Son Dakika
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İstanbul, Gelişen Ekosistemlerde 3. Sırada

İstanbul, Gelişen Ekosistemlerde 3. Sırada
12.06.2025 14:51
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İstanbul, 2025 GSER raporunda Gelişmekte Olan Ekosistemler sıralamasında 10 basamak yükseldi.

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2025 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu (GSER)" Paris'te gerçekleşen VivaTech etkinliğinde İstanbul, Gelişmekte Olan Ekosistemler sıralamasında 10 basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti.

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2025 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu (GSER)" Paris'te gerçekleşen VivaTech etkinliğinde tanıtıldı. GSER, startup ekosistemleri üzerine dünyanın en kapsamlı ve kalite kontrolü yapılmış veri setine dayanarak hazırlanmaktadır. 350'den fazla girişimcilik ve inovasyon ekosisteminden, 5 milyondan fazla şirketin verilerine dayanan rapor, dünya genelindeki startup eğilimleri hakkında etkileyici yeni görüşler ve derin bilgiler sağlıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'un dünya ekosistemleri içerisindeki güçlü konumunu sergilemek için Startup Genome ile iş birliği yürütüyor. Startup Genome'a İstanbul adına üye olan İstanbul Kalkınma Ajansı rapora verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulundu. GSER 2024 Raporu'na göre İstanbul, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 3. sıraya yükseldi. İstanbul, 1 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 12,9 milyar ABD olayı ekosistem değeri oluşturdu.

İstanbul, oyun, yapay zeka ve fintek sektörleri, ulusal stratejiler, özel girişim sermayesi fonları ve uluslararası yatırımlar gibi mekanizmalarla öne çıktı.

İstanbul'un girişimcilik alanındaki dikkat çeken performansına dair rapora demeç veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Güçlü bir startup ve inovasyon ekosistemi oluşturma hedefi Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde yer alıyor. İstanbul ise bu alanda öncü konumuyla girişimcilik ve inovasyon alanında ülkemizin geleceğini şekillendiriyor" ifadelerine yer vermişti.

Startup Genome Yönetici Ortağı Stephan Kuester, "İstanbul'un Gelişmekte Olan Ekosistemler sıralamasında sadece bir yıl içinde 10 basamak birden yükselmesi, şehrin küresel bağlantılarının güçlendiğini ve Yapay Zeka, Büyük Veri & Analitik, Oyun ve Fintek gibi sektörlerde ivme kazandığını ortaya koyuyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, ekosistemin altyapısını ve destek sistemlerini güçlendirmede kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte onlarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz" paylaşımlarında bulundu.

GSER 2025, dünyanın önde gelen inovasyon ekosistemlerine dair yeni analizler sunmakta; girişimcilik başarılarını etkileyen yatırım akışları, politika stratejileri ve küresel eğilimler üzerinde durmakta. Rapor, dünya çapındaki en iyi 40 küresel startup ekosistemi ve en iyi 100 gelişmekte olan ekosistem ile birlikte bölgesel sıralamaları da içermekte. Startup Genome'un 10 yılı aşkın bağımsız araştırma ve politika uzmanlığına dayalı olan bu veri odaklı analiz, politika yapıcılara, ekosistem liderlerine ve girişimcilere, startup topluluklarını güçlendirmek için kanıta dayalı stratejiler geliştirme konusunda rehberlik ediyor.

Raporda İstanbul'a ilişkin yer alan tespitler şöyle sıralandı:

"- Erken aşama yatırımlar ve yatırımcı faaliyetleri üzerinden inovasyonu ölçen Fonlama kategorisinde küreselde en iyi 25 ve Avrupa'da en iyi 10 ekosistem arasında yer aldı.

Teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinin ölçüldüğü Uygun Maliyetli Yetenek kategorisinde Avrupa'daki ekosistemler arasında 4. sırada yer aldı.

Çıkış ve fonlamadan oluşan kümülatif teknoloji startup değerine dayalı olarak ekosistemin büyüklüğü ve performansının ölçüldüğü Performans kategorisinde Avrupa'nın en iyi 15 ekosistemi arasında yer aldı.

Performans faktörlerinin uzun vadeli eğilimleri ile ekosistemdeki yeteneklerin kalıcılığını ölçen Yetenek ve Deneyim kategorisinde Avrupa'nın en iyi 25 ekosistemi arasında yer aldı.

Yatırımdan alınan verimi ölçen Yatırımın Karşılığı kategorisinde Avrupa'nın en iyi 25 ekosistemi arasında yer aldı.

Sınır ötesi yatırımı kolaylaştıran yeni Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) düzenlemeleri ve ölçeklenme aşamasındaki girişimlere yönelik devlet destekleri startupların İstanbul'u tercih etme eğilimlerinde belirleyici unsurlar arasında öne çıktı". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

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