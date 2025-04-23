İstanbul Havalimanı\'nda 23 Nisan Coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Havalimanı'nda vatandaşlara bayrak, çocuklara ise elma şekeri ve şeker dağıtılırken bando ekibi de gösteri yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel organize edilen kutlamalar ve çerçevesinde, kara tarafında gerçekleştirilen bando gösterisi ve etkinliklerle başta çocuklar olmak üzere tüm yolcular keyifli vakit geçirdi. Uçuşlarını bekleyen vatandaşlara bayrak dağıtılırken çocuk yolculara elma şekeri ve şeker ikram edildi. İstanbul Havalimanı, bu özel günde çocuklara unutulmaz anlar yaşatarak bayram coşkusunu terminale taşıdı. - İSTANBUL