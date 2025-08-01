İstanbul Havalimanı'nda İşaret Diliyle Cuma Hutbesi

İstanbul Havalimanı'nda işitme engelli çalışanların ve yolcuların anlayabilmeleri için cuma hutbesi, mescide kurulan ekrandan işaret diliyle anlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, işitme engelli çalışanların ve yolcuların cuma hutbesini anlayabilmeleri için dijital ekran kuruldu. Cuma hutbesi dijital ekrandan işaret diliyle anlatıldı. Uygulama, gelen yolcu terminalinde yer alan ve Cuma namazının kılındığı mescitte yapıldı. Havalimanında görev yapan farklı firmalara mensup işitme engelli çalışanlar ve yolcular uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Erişilebilir ibadete katkı sunmayı amaçlayan bu uygulama, işaret dili desteğiyle engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımına da imkan tanıyor.

İstanbul Havalimanı mescidinin imamı Zeki Kul, "Havalimanında engelli olarak çalışan arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Başta Bekir hocamı getirdik fakat her hafta gelemediği için teknolojiden faydalanalım diye bu görseli düşündük. Bu hafta ilk önce açılışımızı yaptık. Bundan sonra daha güzel olacak. Onlar da bizim okuduğumuz hutbeyi kendi görselleriyle işaret diliyle anlamış olacaklar. İslam'ı anlatma açısından bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Onların da daha canla başla bu ibadetlere geleceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL