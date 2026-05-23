İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

23.05.2026 19:43
Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda yoğun kalabalık oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini il dışında ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcular, tatilin ilk gününde İstanbul Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil yerlerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Terminal girişleri ve check-in alanları başta olmak üzere havalimanının pek çok noktasında yoğunluk olduğu görüldü.

"Görmediklerimizi görmek güzel bir duygu"

Ailecek Amerika'nın Atlanta şehrinden geldiklerini belirten Uğur Yücegök, "Ailece Atlanta'dan geliyoruz. Tufanbeyli, Kahramanmaraş, Adana'ya gideceğiz. Aile ziyareti, bayram ziyareti gerçekleştireceğiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Bayram ziyaretine eşiyle birlikte Trabzon'a gideceğini kaydeden Nimet Ramoğlu, "Eşimle gidiyorum. Karadeniz'de ailemiz var, Trabzon'da. Kayınvalidem, görümcem, kaynım orada. Güzel bir duygu tabii ki. Tatile gitmek, sevdiklerimizi görmek güzel. Çünkü biz İstanbul'da oturuyoruz, aslen Trabzonluyuz eşim de ben de. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bayramın hem sevincini yaşamak hem de görmediklerimizi görmek güzel bir duygu" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

