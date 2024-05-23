İstanbul Havalimanı\'nda Gerçekleştirilen Yangın Tatbikatında 11 Yaralı Tahliye Edildi

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İstanbul Havalimanı'nda Acil Durum Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği; uçak iniş sırasında kanadını yere sürttü. Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere anında müdahale edilirken, 3'ü ağır toplam 11 yaralı tahliye edildi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Tatbikatta senaryosu gereği İstanbul Havalimanı'na bir yolcu uçağı inişi sırasında kanadını yere sürttü. Ardından uçak sağ tarafından alev aldı. Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere ARFF ekipleri kısa sürede müdahale etti. 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 yolcu yaralandı. Yaralılar kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde her yıl havalimanında gerçekleşen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı.

"Yangın başarıyla söndürüldü"

Yangın tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan, "Tatbikata havalimanının iç unsurlarıyla havayolu ve yer hizmetleri şirketi unsurları, emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve ARFF ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla icra ettik. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikat senaryosu olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçak sağ tarafından alev aldı. Uçak sonra sol tarafına yatıp tamamen alevlendi. Böyle bir tatbikat senaryosu icra ettik. Diğer söndürme ekipleri eş zamanlı olarak uçaktaki motor, kanat ve arka kısımda meydana gelen yangını başarıyla söndürdü" dedi. - İSTANBUL