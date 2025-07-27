İstanbul Havalimanı\'ndan Avrupa Rekoru

İstanbul Havalimanı, 25 Temmuz 2025 tarihinde 271 bin 836 yolcuya hizmet vererek Avrupa'da günlük yolcu sayısında rekor kırdı. İGA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "30 Haziran 2024 tarihinde 268 bin yolcuyla bu alandaki liderliği elinde bulunduran Londra Heathrow Havalimanı'nın (LHR) rekorunu geride bıraktık" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı 25 Temmuz 2025 tarihinde 271 bin 836 yolcuya hizmet vererek Avrupa'da günlük yolcu sayısında rekor seviyeye ulaştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, bu rekorla birlikte Avrupa'daki en yüksek günlük yolcu trafiği rekorunun İstanbul'da olduğu belirtildi. Daha önce bu alandaki rekor, 30 Haziran 2024 tarihinde 268 bin yolcuyla İngiltere'de bulunan Londra Heathrow Havalimanı'na (LHR) aitti. Avrupa havalimanları arasında bir günde en fazla yolcuya hizmet veren havalimanı konumuna geldi.

"Londra Heathrow Havalimanı'nın (LHR) rekorunu geride bıraktık"

İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı bu başarı, İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. X platformundan yapılan paylaşımda, "25 Temmuz 2025 tarihinde, bir günde toplam 271 bin 836 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdık! Bu başarıyla birlikte, daha önce 30 Haziran 2024 tarihinde 268 bin yolcuyla bu alandaki liderliği elinde bulunduran Londra Heathrow Havalimanı'nın (LHR) rekorunu geride bıraktık. Artık Avrupa havalimanları içerisinde bir günde ulaşılan en yüksek yolcu sayısı iGA İstanbul Havalimanı'na ait. (IST) Bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için tüm yolcularımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL