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İstanbul İl Sivil Toplum Müdürü DATÜB Genel Merkezine ziyarette bulundu - Son Dakika
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İstanbul İl Sivil Toplum Müdürü DATÜB Genel Merkezine ziyarette bulundu

İstanbul İl Sivil Toplum Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu. İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sekreter Fuat Uçar ile DATÜB Genel Merkezinde bir araya geldi.

İstanbul İl Sivil Toplum Müdürü DATÜB Genel Merkezine ziyarette bulundu
26.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:21
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İstanbul İl Sivil Toplum Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu.

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sekreter Fuat Uçar ile DATÜB Genel Merkezinde bir araya geldi.

Başkan Kassanov, yaptığı konuşmada, Ahıskalı Türklerin kültürel ve sosyal dokusunu koruma çabaları hakkında da bilgi verirken düzenlenen etkinliklerle Ahıskalı Türkler arasında dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kassanov, özellikle iskanlı göç, Türk Vatandaşlığı, eğitim projeleri ve Türk Dünyası'nı temsil eden sivil toplum kuruşları ile işbirliği gibi alanlarda yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Bayram Ali Çakıroğlu ise İstanbul'un Sivil Toplum ağını güçlendirme amacı doğrultusunda, DATÜB'ün faaliyetlerine duyduğu ilgiyi ifade ederek, gelecekteki ortak projelerin geliştirilmesi için işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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