İstanbul Küçükçekmece\'de çöken binada kaçak kat tespit edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Özhaseki paylaşımında, "İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Özhaseki paylaşımında ekiplerin sahada incelemelerine devam ettiğini ve gelişmelerin anbean takip edildiğini kaydetti. - ANKARA