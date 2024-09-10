Hobi olarak dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hobi olarak dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı

Hobi olarak dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı

İstanbul Küçükçekmece'de hobi olarak mıknatısla dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı, birbirinden farklı eşyalar buluyor ve koleksiyon yapıyor.

10.09.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de hobi olarak mıknatısla dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı, gittiği göl ve deniz kıyılarında birbirinden farklı eşyalar buluyor. Mıknatısı ile daha önce silah, bisiklet, scooter, at nalı, kilit ve birçok çeşit eşya bulan Elmaslı, bulduğu eşyaları ise saklayarak koleksiyon yapıyor.

İstanbul Küçükçekmece'de şoförlükten emekli olan Yılmaz Elmaslı, yaklaşık bir yıldır mıktanıs ile dip avcılığı yapıyor. Hobi olarak yaptığını söyleyen Elmaslı, Küçükçekmece gölü başta olmak üzere birçok göl ve deniz kıyısında çalışıyor. Gölde daha önce mıknatısla üç adet silah bulduğu belirten Elmaslı, silahları polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Bunun dışında gölden 16 adet bisiklet, scooter, at nalı, çaydanlık, tekerlek, saat, kurşun, çakmak gibi eşyalar da bulan Yılmaz Elmaslı, bulduğu eşyaları koleksiyon yaparak saklıyor.

"Bulduğum 3 adet silahı polis ekiplerine teslim ettim"

Dip avcılığını yaklaşık bir yıldır hobi olarak yaptığını belirten Yılmaz Elmaslı, "Emekliyim. Hobi olarak mıknatısla deniz, göl, nehirlerde dip avcılığı yapıyorum. Herhangi bir ticari düşüncem yok. Yaklaşık bir yıldır yapıyorum. Biz deniz kenarında büyüdük. Denizi seviyoruz. Ben aynı zamanda dalıyorum. Denizde o kadar çok pislik var ki. Kim atıyor? Maalesef biz atıyoruz. Ben de yurt dışında dip avcılığı yapanları internette gördüm. Bir mıknatıs aldım. 16 tane bisiklet buldum. At nalı, yüzlerce kilit buldum. Halatlar, deniz çabaları ve silah buldum. Bulduğum 3 adet silahı devlete teslim ettim. Polis arkadaşlar çok kibar davrandı. Teşekkür ettiler. Ben yine canım sıkıldıkça göle, denizlere gidiyorum. Hiç boş çıktığım yoktur. Büyükçekmece gölü, Selimpaşa, Silivri limanlarına, Şarköy'e ve Küçükçekmece gölüne gidiyorum. Ben eski eşyaları toplayıp koleksiyon yapıyorum. Örneğin at nalından 15 tane çıkardım. Saklıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, istanbul, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hobi olarak dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hobi olarak dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement