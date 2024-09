İstanbul Photo Festivali 2024 Terra Santa Manastırı\'nda Başlıyor

Yerel

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Photo Festivali, Beyoğlu'nun önemli kültür sanat mekanlarından birisi olan tarihi Terra Santa Manastırı'nda gerçekleştirilecek söyleşi ve sergilerle başlayacak.

FOTON Derneği tarafından her yıl ekim ayında düzenlenen İstanbul Photo Festivali'nin 3.'sü, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde fotoğraf severlerle buluşacak. 1-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, Terra Santa Manastırı, Bilim Beyoğlu, Galata Kulesi, Ara Cafe, Atlas Sineması gibi mekanlarda düzenlenecek. Bu yıl, festival programında yer alan etkinlikler arasında uluslararası ünlü fotoğrafçıların katılımıyla gerçekleşecek portfolyo değerlendirmeleri, fotoğraf incelemeleri ve interaktif atölyeler ön plana çıkacak. Ayrıca, sokak fotoğrafçılığından belgesel fotoğrafçılığına kadar geniş bir yelpazede farklı temalara odaklanan sergiler, izleyicilere fotoğraf dünyasının en orijinal yönlerini keşfetme imkanı sunacak. Sergilerin yanı sıra düzenlenecek söyleşilerle de katılımcılar festival boyunca ilham verici konuşmacılarla bir araya getirilecek.

Tarihi Terra Santa dört sergiye aynı anda ev sahipliği yapacak

Festivalin açılışı 1 Ekim Salı günü Beyoğlu'nun yeni kültür sanat mekanlarından birisi olan tarihi Terra Santa Manastırı'nda gerçekleştirilecek söyleşi ve sergilerle yapılacak. "Ustaların Gözünden Siyah-Beyaz İstanbul" sergisinde Türk fotoğrafının önde gelen isimlerinden 23 fotoğraf sanatçısının birer fotoğrafı yer alacak. Küratörlüğünü Murat Gür'ün yaptığı sergi, 1953-2014 yılları arasında üretilmiş farklı dönemlere ait çalışmalarla dünün İstanbul'una siyah-beyaz bir bakış sunacak. Küratörlüğünü Sami Uçan'ın yaptığı "Türk Sokak Fotoğrafçıları" sergisi de İstanbul'un tarihi dokusunu ve sokak kültürünü görsel bir şölenle sanatseverlerle buluşturacak. Ayrıca, Street Photo Festival finalistlerinin eserlerinden oluşan" İstanbul Street Photo Festival 2024 Finalistleri" ve sokak fotoğrafçılığının en büyük isimlerinden Vineet Vohra'ya ait "Here, There, Everywhere" sergileri de açılacak. Dört serginin açılışı aynı anda saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Tarihi Terra Santa Manastırı fotoğraf sergilerinin açılışının ardından saat 20.00'da başlayacak "Sokağa Açılan Sohbet" söyleşisine ev sahipliği yapacak. Söyleşide fotoğraf sanatının ustalarından Harun Gültürk, Kağan Baştimar, Kerem Nasipoğlu, Murat Gür ve Sami Uçan fotoğraf üzerine hoş bir söyleşi gerçekleştirecekler. - İSTANBUL