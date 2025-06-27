ISG Havalimanı, Küresel Ulaştırma Forumu'nda - Son Dakika
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ISG Havalimanı, Küresel Ulaştırma Forumu'nda

ISG Havalimanı, Küresel Ulaştırma Forumu\'nda
27.06.2025 18:45
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Türkiye'nin ulaştırma koridorlarında havacılık tarafında kritik öneme sahip "hub"lardan biri haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, İstanbul'da düzenlenen ve 70 ülke temsilcisini buluşturan 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yerini aldı.

Türkiye'nin ulaştırma koridorlarında havacılık tarafında kritik öneme sahip "hub"lardan biri haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, İstanbul'da düzenlenen ve 70 ülke temsilcisini buluşturan 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yerini aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde 27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Etkinlik kapsamında 50'den fazla ülkeden bakan ve bakan yardımcıları, üst düzey politika yapıcılar, uluslararası kuruluşlar ve finansal kurumların temsilcileri, sektör liderleri, özel sektör temsilcileri ve alanında uzman isimler bir araya gelerek uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi ve optimize edilmesine yönelik üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Küresel ulaştırma politikalarının geleceğine ışık tutan yenilik, analiz ve yorumların paylaşıldığı 3 gün sürecek olan buluşmada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetimi yerli ve yabancı temsilcilerle bir dizi temaslarda bulunacak. Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir nokta haline gelen ISG, ayrıca bir stant açarak havalimanının güçlü büyüme potansiyeli, planlanan altyapı geliştirmeleri, dijitalleşme ve "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, açılış sonrası ISG standını ziyaret ederek üst yönetimden genel bilgi aldı.

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), İstanbul ve çevresine 52 ülkede 39 iç hat ve 107 dış hat olmak üzere toplamda 146 destinasyona uçuş imkanı sunuyor. ISG, küresel bağlantıları çoğaltarak yolcuların seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik etkili adımlar atıyor. Havalimanında, Kurban Bayramı tatilini içeren 5–9 Haziran tarihleri arasında toplam 701 bin 178 yolcu ağırlanırken 3 bin 895 uçuş başarıyla gerçekleştirildi. 5 Haziran 2025 günü ise 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla beraber toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ISG Havalimanı, Küresel Ulaştırma Forumu'nda - Son Dakika

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