İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Sarıyer Sahili'ne denizden gelen atıklar vurdu. Plastik atıklar arasında yer alan sandalye ve kova gibi evsel eşyalar göze çarptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yüzeyindeki atıklar, dalgalarla Sarıyer Sahili'nde kıyıya taşındı. Sahil şeridinde deniz yüzeyinde yoğun atık birikintileri meydana geldi. Bölgede çekilen görüntülerde çok sayıda plastik şişe, poşet, ambalaj ve evsel atığın yanı sıra kuru yapraklar ile bitki kalıntıları da görüldü. Atıklar arasında bulunan sandalye ve kova ise dikkat çekti.