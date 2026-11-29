İstanbul Sarıyer Sahili'ni rüzgar ve yağışın ardından denizden gelen atıklar kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış ve kuvvetli rüzgar, Sarıyer Sahili'nde deniz yüzeyindeki atıkları dalgalarla kıyıya taşıdı. Sahil şeridinde plastik şişe, poşet ve ambalajların arasında sandalye ile kova gibi evsel eşyalar da görüldü.
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Sarıyer Sahili'ne denizden gelen atıklar vurdu. Plastik atıklar arasında yer alan sandalye ve kova gibi evsel eşyalar göze çarptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yüzeyindeki atıklar, dalgalarla Sarıyer Sahili'nde kıyıya taşındı. Sahil şeridinde deniz yüzeyinde yoğun atık birikintileri meydana geldi. Bölgede çekilen görüntülerde çok sayıda plastik şişe, poşet, ambalaj ve evsel atığın yanı sıra kuru yapraklar ile bitki kalıntıları da görüldü. Atıklar arasında bulunan sandalye ve kova ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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