İstanbul Taksim'de bastıran sağanak, turist ve vatandaşları hazırlıksız yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak, Taksim'de kısa süreli etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan turist ve vatandaşlar zor anlar yaşarken kimisi şemsiyeyle korundu, kimisi koşarak kaçmaya çalıştı.
İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?