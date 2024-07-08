İstanbul Taksim'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalırken Esnaf İşinin Zorluğunu Anlattı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Taksim'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalırken Esnaf İşinin Zorluğunu Anlattı

İstanbul Taksim'de hava sıcaklığının 33 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar gölgelik alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı. Döner kesen esnaf ise sıcaklığın dönerin karşısında iki katına çıktığını belirterek zorlu bir iş yaptıklarını ifade etti.

08.07.2024 17:17
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İstanbul Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise 'Belki dışarıda hava sıcaklığı 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz' diyerek işinin zor olduğunu söyledi.

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Bazıları ise Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi.

"Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz"

Sıcağın altında döner kesen esnaf Hanifi Penes, "Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız" dedi.

Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten esnaf Hayri Taş ise, "Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasınız. Belki dışarıda 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Taksim'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalırken Esnaf İşinin Zorluğunu Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalırken Esnaf İşinin Zorluğunu Anlattı - Son Dakika
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