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İstanbul Ülkü Ocakları, S. Ahmet Arvasi'yi kabri başında dualarla andı - Son Dakika
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İstanbul Ülkü Ocakları, S. Ahmet Arvasi'yi kabri başında dualarla andı

İstanbul Ülkü Ocakları, büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri S. Ahmet Arvasi'yi kabri başında dualarla anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı ve birçok ülkücü genç katıldı. Gençler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sessizce dağıldı.

İstanbul Ülkü Ocakları, S. Ahmet Arvasi\'yi kabri başında dualarla andı
01.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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İstanbul Ülkü Ocakları, büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri S. Ahmet Arvasi'yi kabri başında dualarla andı.

Arvasi hocayı anma etkinliğine İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, idari işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Osman Ertuğrul Gürbüz, il teşkilat başkanı Murat Yüksel, üçüncü bölge başkanı Saffet Demirbaş, dördüncü bölge başkanı Cüneyt Erdoğan, altıncı bölge başkanı Emrullah Güney, il yönetiminden Kadir Yazıcı, Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Deveci, Bayrampaşa Ülkü Ocakları Başkanı Ensar Aydın, ocak muhasibi Metin Çakan, gazeteci Hüdavendigar Onur ile Ülkü Ocakları'na mensup gençler katıldı. Fatih Ülkü Ocakları'ndan Ataberk Dirikol'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen gençler, daha sonra sessizce dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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