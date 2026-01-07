"İstanbul'da Bahar" sulu boya sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
"İstanbul'da Bahar" sulu boya sergisi sanatseverlerle buluştu

07.01.2026 10:33  Güncelleme: 10:46
Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açılan 'İstanbul'da Bahar' sergisi, sanatçı Bahar Yalçın'ın İstanbul'u suluboya tekniğiyle yorumladığı eserleriyle sanatseverleri bekliyor. Sergi, 28 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul'un bahar atmosferinin suluboyanın zarif diliyle yorumlandığı "İstanbul'da Bahar" sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi, usta sanatçıların özel eserlerinden oluşan sergileri kültür sanatın merkezi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Bahar Yalçın'ın İstanbul'u kendi objektifinden ve fırçasından yorumladığı "İstanbul'da Bahar" adlı sulu boya sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide yer alan eserler, sanatçının bizzat çektiği fotoğraflardan yola çıkılarak suluboya tekniğiyle üretildi. İstanbul'un zarif, şiirsel ve zamansız atmosferi; yumuşak renk geçişleri, akışkan lekeler ve kontrollü fırça darbeleriyle yeniden hayat buluyor.

Sergi, İstanbul'un tarihsel derinliği içinde görsel bir yolculuğa davet ediyor

Yaklaşık 35 50 santimetre ölçülerindeki suluboya çalışmalarda, kentin en karakteristik noktalarından Tarihi Yarımada ön plana çıkıyor. Eminönü, Karaköy, Sirkeci, Çemberlitaş ve Beyazıt gibi duraklar; sokakların gündelik hareketi, kubbeler, minareler, köprüler ve tarihi dokunun iç içe geçtiği anlarla izleyiciye aktarılıyor. İstanbul'un bahar mevsimiyle değişen ışığı, sisi ve parıltısı, eserlerde duygu yüklü bir anlatıma dönüşüyor. Fotoğraf ve suluboya disiplinlerini bir araya getiren sergi, Bahar Yalçın'ın kişisel bakışını ve teknik hakimiyetini gözler önüne sererken, ziyaretçileri İstanbul'un ritmi, kalabalığı ve tarihsel derinliği içinde görsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 28 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

