İstanbul\'un Fethi İçin Dron Gösterisi

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Sahili'nde 1453 dron ile gösteri düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde dünden itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Sahili'nde, 1453 dron ile gösteri düzenlendi. Dron ile yapılan gösterilerde Türk bayrağı gibi çeşitli görseller yer alırken, Hz. Muhammed'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) "İstanbul mutlaka fethedilecektir, onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerif'i de dron ile yansıtıldı. - İSTANBUL