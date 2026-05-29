İstanbul'un Fethi'nde Kuşaklar Boyu Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un Fethi'nde Kuşaklar Boyu Ziyaret

29.05.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih'in 573. yılı için Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi'nde yoğun ilgi ve dualarla anma yapıldı.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi'nde yoğunluk oluştu. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kentte birçok etkinlik düzenleniyor. Fatih ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi'ne vatandaşlar akın etti. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Türbede dualar edildi.

Türbeyi ziyarete gelen Taha Güvenç, "Fetihi sultanın huzurlarında kutlamak istedik. Allah bizlere de bu fikirle bu zikirle yaşamayı öyle nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.

Yiğit Erol'da, "Bayram ziyaretine buraya geldik. Başka yerleri gezmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

Hasan Arıkan ise, "Büyük bir komutan gemileri karadan yürüterek büyük mücadeleler vererek bizim bu topraklarda yaşamamız için bu kapıları açmış. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'un Fethi'nde Kuşaklar Boyu Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:50:27. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi'nde Kuşaklar Boyu Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.