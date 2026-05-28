İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

28.05.2026 14:03
İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Mayıs'ta düzenlenecek fetih etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti. Etkinlikler arasında yürüyüş, mehter konserleri, SOLOTÜRK gösterisi, dron şovu ve havai fişekler yer alıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, fetih gün boyunca yürüyüş, mehter konserleri, hatim programları, gösteri uçuşları, mapping etkinlikleri, konserler ve havai fişek gösterileriyle kutlanacak. Düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Gül vatandaşları etkinliklere davet etti.

'Fetih yürüyüşü Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak'

Kutlama programının Cuma günü sabah saatlerinde başlayacağını belirten Vali Davut Gül, "29 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanacağız ve mehteran takımı eşliğinde yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geleceğiz. Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehteran takımı karşılayacak ve yaklaşık yarım saatlik bir konser düzenleyecekler. Bu esnada çocuklarımız başta olmak üzere alana gelen tüm vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. Bu şehrin tesadüfen alınmadığını, bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz olduğunu biliyoruz. Paydaş kuruluşlarımızla birlikte aziz şehitlerimiz için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Ayrıca Selatin camileri başta olmak üzere her ilçemizdeki büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma ikramlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

'Haliç'te tekne konvoyu, Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileri olacak'

Kutlamaların deniz ve havada da kesintisiz süreceğini ifade eden Vali Gül, "Öğleden sonra saat 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar tekne konvoylarımız olacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Hemşerilerimizin özellikle sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda bu muhteşem manzarayı izlemelerini istirham ediyoruz. Saat 18.00 gibi ise Yenikapı'da göğsümüzü kabartan SOLOTÜRK gösterimiz olacak. Uçakların adeta kalbimizi durduracak cinsten ani ve estetik hareketleri kesinlikle görülmeye değer. Bayram dolayısıyla ailece katılım sağlanabilecek çok güzel bir etkinlik" diye konuştu.

'Fetih ilk kez dron gösterisiyle canlandırılacak'

Akşam programında ise İstanbul'da bir ilkin gerçekleşeceğini müjdeleyen Vali Davut Gül, "Saat 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. Saat 21.00'de ise İstanbul'umuzda Valilik olarak bir ilke imza atacağız; yüzlerce dron kullanarak fethi semalarda canlandıracağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, 7'den 70'e herkesin mutlaka izlemesi gereken bir görsel şölen olacak. Dronlarımız yaklaşık 15 dakika boyunca fethi gökyüzünde canlandırarak, sözlü ve görsel olarak adeta tarihi özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak havai fişek gösterileriyle günü kapatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Fethin ruhunu yansıtmak adına İstanbul'un simge yapılarının görsel olarak donatılacağını aktaran Vali Gül, "Tarihi mekanlarımızda fotoğraflar ve videolar yansıtacağız. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene ilk defa İletişim Başkanlığımız Rumeli Hisarı'nı ışıklandırıp süsleyecek. Valilik olarak biz de valilik binamızı, Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlarımızı, İstanbul Ticaret Odası binasını ve buna benzer pek çok önemli mekanı bu coşkuya ortak edeceğiz" dedi.

'Evlerinizi düğün yeri gibi bayraklarla donatın

Vali Davut Gül, aile bağlarının güçlenmesi ve fetih ruhunun muhafaza edilmesi için bu etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı "Hemşerilerimizden istirhamımız, bayram tatilini de fırsat bilerek fetih ruhunun canlanması ve muhafaza edilmesi için ailece bu etkinliklere katılmalarıdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, yoğun katılımlarını bekliyorum. Son bir isteğimiz de adeta bir düğün yeri gibi herkesin evlerini ve iş yerlerini şanlı Türk bayraklarıyla süslemesidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

