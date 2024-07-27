İstanbul'un ortasında devasa ayçiçek tarlaları

Yerel

Betonlaşan İstanbul'un ortasında kalan 5 bin dönümlük devasa büyüklükteki ayçiçek tarlaları gün batımında sarıya bürünmüş halleriyle görüntülendi. Tarlaların havadan çekilen görüntüleri ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Trakya bölgesinde sıklıkla görülen ayçiçekleri, Avcılar'a bağlı Ispartakule çevresinde sonu gözükmeyen dev tarlalarda yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 bin dönüm büyüklüğündeki devasa ayçiçek tarlası görenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde betonlaşan şehrin ortasında kalan dev tarla sarı ve yeşile boyanmış gözüküyor. Gün batımına doğru çekilen görüntülerde ayçiçeklerin sarı yaprakları parladığı anlar yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bazı vatandaşlar yolda seyir ederken bazıları da yol kenarına çekip manzaranın tadını çıkartıyorlar. Birçok fotoğrafçı ise ay çiçeklerin manzarasını görüntülemek için tarlalara gidiyor. - İSTANBUL