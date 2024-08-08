İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Bitlis'i Gezdi - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Bitlis'i Gezdi

Ankara'dan önceki gün yola çıkan Tatvan turistik treni ile Bitlis'e gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, tarihi mekanları ve Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

08.08.2024 19:43
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Ankara'dan önceki gün yola çıkan Tatvan turistik treni ile Bitlis'e gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, tarihi mekanları ve Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Tatvan turistik treni ile dün akşam Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve gazetecilere görkemli bir karşılama yapıldı. Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerine katılan öğrenciler, çarşı merkezinde bulunan tarihi köprüleri, hanları ve hamamları gezdi. Ardından Nemrut Krater Gölü'ne giden öğrenciler, burada keyifli anlar geçirdi. Öğrenciler Nemrut Krater Gölü gezisinden sonra dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek, burayla ilgili bilgiler aldı.

Nemrut Krater Gölü'nün muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Serhat Tetik Arabacı, " Nemrut Dağı'nın yamaçlarındayız. Önümüzde krater gölü bulunuyor. Doğayla iç içeyiz. Yolculuğumuz uzun oldu, bizim için fazlasıyla yorucuydu. Güzel bir ekip tarafından davulla zurnayla karşılandık. Daha sonra Ahlat'taki gençlik kampımıza geçtik. Daha sonra Bitlis merkezde bulunan tarihi mekanları ve dere üstündeki köprüleri gezdik" dedi.

Tren garında çok güzel ağırlandıklarını ifade eden öğrencilerden Berfin Ada Doğar, "Devamlı gezilerimiz oldu. Bitlis merkezi gezdik, daha sonra Nemrut Krater Gölü'ne geldik gördük. Gerçekten gezilmesi ve görülmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Akif Kalkan, gittikleri her yerde Bitlis ve Bitlislinin misafirperverliğini anlatacaklarını söyledi. Kalkan, "Gezimizin son duraklarından bir tanesindeyiz. Ahlat mezarlığındayız. Aslında baktığımız zaman gezimiz çok verimli geçti. Bir de bugünün Bitlis'in kurtuluş gününe denk gelmesi bizim için oldukça duygusaldı. Anadolu'da birçok ilin kurtuluşunu biliyoruz ama ayrıyeten törenlere şahit olmak bizim için çok güzeldi. Valimizde sağ olsun bizi gayet misafirperver karşıladı. Onun haricinde Nemrut Krater Gölü'ne gittik ve medyada gördüğümüz ayılarla karşılaştık. Genel olarak Bitlis halkının misafirperverliği, sokakta bizi gören insanların 'Aç mısınız, gelin evde yemek yiyelim' demesi bizim için oldukça kıymetliydi" diye konuştu.

Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özge Ersezer, İstanbul Üniversitesi'nin bu programına dahil oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu geziye 10 öğrencimizle katıldık. Gerçekten bizim açımızdan çok keyifli geçti. Belki bizlerin burayı daha önce görme şansımız olmuştu ama bu ekiple gezmek bizi mutlu etti." - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Bitlis'i Gezdi - Son Dakika

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