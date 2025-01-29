İstanbul Valiliği'nden Yangın Denetimi Kararı

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İstanbul Valiliği, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından il genelinde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetleneceğini duyurdu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Otel yangının ardından İstanbul Valiliği il genelinde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetleneceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetlenmesi amacıyla yayınladığımız genelgeyle, ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL