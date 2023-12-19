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İstanbul Valisi Büyükçekmece'de İlçe Protokolü ve Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
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İstanbul Valisi Büyükçekmece'de İlçe Protokolü ve Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece'de ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Gül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve mahalle muhtarlarını dinledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise imar sorunlarına çözüm için İBB Meclisi'ni işaret etti.

İstanbul Valisi Büyükçekmece\'de İlçe Protokolü ve Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu
19.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
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İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece'de ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece'de ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan İstanbul Valisi Gül, mahalle muhtarlarını dinledi. İstanbul Valisi Davut Gül, il genelinde başlattığı ilçe ziyaretlerini Büyükçekmece ilçesinde sürdürdü. İlçe protokolünü kahvaltı programda ağırlayan Gül, 24 mahalle muhtarını tek tek dinledi. Beklenen Marmara depremine karşın okullar başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarına ait binalarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Davut Gül, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacak mahalle muhtarlarına başarı diledi.

"Çözümün tek adresi İBB Meclisi"

Toplantıda söz alan Büyükçekmece Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bazı mahalle muhtarlarının dile getirdiği imar planları sorununa açıklık getirdi. Başkan Akgün, Türkoba ve Hürriyet mahallerinde ikamet eden vatandaşlarının 20 yıldır imar sorunlarının çözülmediğini ve sorunlarından imarsızlıktan kaynaklandığını belirterek, çözüm tek adresinin İBB Meclisi olduğunu hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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