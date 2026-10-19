İstanbul Valisi Davut Gül, 6 ölü ve bir kayıp olduğunu, aramaların sürdüğünü söyledi

İstanbul Valisi Davut Gül, 6 ölü ve bir kayıp olduğunu, aramaların sürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, 6 vatandaşın vefat ettiğini ve bir vatandaşın kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Gül, olayın 6. gününde yıkımların burada tamamlandığını da belirtti.
İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi.
Kaynak: İHA
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