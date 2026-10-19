İstanbul Valisi Davut Gül, 6 ölü ve bir kayıp olduğunu, aramaların sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, 6 ölü ve bir kayıp olduğunu, aramaların sürdüğünü söyledi

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İstanbul Valisi Davut Gül, 6 ölü ve bir kayıp olduğunu, aramaların sürdüğünü söyledi
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İstanbul Valisi Davut Gül, 6 vatandaşın vefat ettiğini ve bir vatandaşın kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Gül, olayın 6. gününde yıkımların burada tamamlandığını da belirtti.

İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi.

Kaynak: İHA
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