İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya gelerek konuşma yaptı. Vali Gül, İstanbul'un kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracaklarını ve piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceklerini belirtti.

25.04.2024 12:11
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleri ile bir araya geldi. Vali Gül, "İstanbul, ortalama bir şehir değil. Sizlerle birlikte kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız. Piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceksiniz, biz de yanınızda olacağız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleri ile bir araya geldi. İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile denetim personelleri katıldı. Programda İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Ticaret İl Müdürü yeni başlayan denetim personellerine hitap etti.

Görevine başlayan personelleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Vali Gül, "Hepinizi tebrik ediyorum. Allah, kazasız, belasız, yüz akı ile emekli olmanızı nasip etsin. Kamu görevlisinin en büyük sermayesi, başı öne eğilmeden emekli olabilmesi. İnşallah, ilk günkü heyecanınızla emekli olacaksınız. Sizlere emek veren ailelerinizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. İstanbul, ortalama bir şehir değil. Sizlerle birlikte kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız. Piyasanın dengesini bozan kişilerle sizler mücadele edeceksiniz. Biz de yanınızda olacağız. Fırsatçılık yapılmasına ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin rızkının çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Görevinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İhtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün, denetim personellerini tebrik ederek uğurlamasının ardından program sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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