İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti

İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti

İstanbul Valisi Davut Gül, düzenlenen tören ile 21 şehit yakını ve 20 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

18.03.2025 16:17
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İstanbul Valisi Davut Gül, düzenlenen tören ile 21 şehit yakını ve 20 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilere Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni programına katıldı. Programa İstanbul Valisi 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, şehit aileleri yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Kur-anı 'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından başladı.

" Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum"

Programda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yıl Dönümü mesajı okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale zaferinin 110'uncu Yıl Dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Tarihte eşine çok az rastlanan azmin ve imanın teknolojiye galbe çaldığı bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın esiridir. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanı ile işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir" şeklinde mesajları okundu.

"Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensuplarıyız"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül," Türkiye'nin her yerinde Cumhurbaşkanımız tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bugün aynı anda tevcih ediliyor. Bu vesileyle törenimizi teşrif eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bin yıldır bu topraklardayız. Bu toprakların her bir karışı için şehitler verdik, gazi olduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu vatan için ödediği bedelleri millet olarak, devlet olarak çok iyi biliyoruz. Bugün, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, onurumuzla, şerefimizle hayatımızı sürdürüyorsak bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu sebeple bu ülkenin her bir ferdinin şehitlerimize, şehit yakınlarına, gazilerimize minnet borcu vardır. Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensupları olarak ne yaparsak yapalım onların ve sizlerin hakkını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi devlet olarak, millet olarak bağrımıza basıyoruz" dedi.

"Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olmak, millet olmak böyle bir şey"

Konuşmasına devam eden Vali Gül, "Şehidimizi de gazimizi de şehitlerimizin, gazilerimizin yakınlarını da kendi öz evladımız görüyoruz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olmak, millet olmak böyle bir şey. Biliyoruz ki yapılan hiçbir şey şehitlerimizi geri getirmeyecek. Allah'ın izniyle aziz milletimizin kararlılığı, devletimizin kararlılığı, sizlerin kararlılığıyla bu ülke, bu millet, bu devlet ilelebet yaşayacaktır. Şehitlerimizin uğrunda canını feda ettikleri değerler, sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Bu duygularla vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerine, kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bu değerli evlatlara sahip olan annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası'nın devletimizin ve milletimizin bir vefa nişanesi olarak gelecek nesillere gurur ve kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti - Son Dakika

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