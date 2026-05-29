İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Gül, daha sonra Beyazıt Meydanı ile Ayasofya Meydanı arasında düzenlenen fetih yürüyüşüne katılarak Ayasofya Meydanı'ndaki mehter konserini takip etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşma yapan Gül, "Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın üçüncü gününün, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'a denk gelmesi ayrı bir anlam taşıyor. 573 yıl önce gerçekleşen fetih, yalnızca bir şehrin el değiştirmesi değil, aynı zamanda bir medeniyetin temellerinin atıldığı, barışın, kardeşliğin ve bilimin geliştiği yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu büyük zaferle birlikte bir çağ kapanırken yeni bir çağ açıldı. Buna vesile olan, başta 21 yaşındaki büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bütün askerlerimize, maddi manevi destek veren dönemin büyüklerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de bugün programa Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri ziyaret ederek başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türbe ziyaretinin ardından Beyazıt Meydanı'nda başlayan fetih yürüyüşüne katılan Gül, mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüdü. Vali Gül, Ayasofya Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen mehter konserine de katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerin katılımıyla tekne konvoyu düzenlenecek ve görsel şölen gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de Yenikapı'da Solo Türk gösterisi yapılacak. Ardından saat 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığı koordinasyonunda bando ekibi vatandaşlara konser verecek. Saat 21.00 itibarıyla ise fetih, dron gösterileriyle canlandırılacak, program havai fişek gösterisiyle sona erecek. Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli noktalarda mehteran gösterileri düzenlenecek, tarihi mekanlarda fotoğraf ve video gösterileri ile süslemeler yer alacak. Cumhurbaşkanı'nın da cuma namazının ardından Haliç'te düzenlenecek fetih programında konuşma yapmasının planlandığı belirtilirken, tüm kurumların desteğiyle bu yıl kutlamaların geçen yıla göre daha coşkulu ve kapsamlı şekilde hazırladık" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar kapsamında meydanda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlar da programa yoğun ilgi gösterdi.

Programa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katılım sağladı. - İSTANBUL