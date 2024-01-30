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İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri

Olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nde Sefer İptalleri
30.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:46
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Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre şu seferler iptal oldu: Saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik- Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava şartları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

BUDO'da ise saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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