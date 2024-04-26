İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
Saat 02.00'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar
Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası
Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri
Saat 04.30'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar
Ayvansaray Caddesi
Mürselpaşa Caddesi
Abdulezelpaşa Caddesi
Ragıpgümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Reşadiye Caddesi
Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )
Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )
Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi'ne katılım
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım
Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası
Avrasya Tüneli acil çıkışları
Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamada,
Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak.
Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.
Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.
Alternatif Güzargahlar
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tünel
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
Küçük Langa Aralığı Caddesi - İSTANBUL
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