İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 15 Temmuz'u Konferansla Anlattı

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin yıldönümünde, "8. Yılında 15 Temmuz Bilinci" isimli konferans düzenledi.

Konferansın açılış ve kapanış konuşmalarını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu gerçekleştirirken, Güvenlik ve Terör uzmanı, Eski İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki planları, FETÖ'nün devletin kritik noktalarına sızma stratejisini ve Türk Milletinin bu girişime karşı gösterdiği direnci anlattı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Yantur'un yaptığı konferans, YouTube üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

"15 Temmuz bilinciyle davranmak esas mücadelede kararlılıktır, sürekliliktir"

Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, açılış konuşmasında 15 Temmuz'un ne olduğunu ve nasıl yaşandığını bilinç düzeyine taşımanın önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "15 Temmuz bilinciyle davranmak esas mücadelede kararlılıktır, sürekliliktir" dedi.

Bu mücadelenin yılmaz savaşçılara ihtiyacı olduğunu belirten Hacısalihoğlu, bu savaşçıların kararlılığını, "Hiç kimse yapmazsa bu mücadeleyi ben yaparım, tek başıma yeterim" sözleriyle ifade etti. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak, FETÖ'nün ihanet şebekesine karşı mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi ilk günden itibaren ortaya koyduklarını söyledi. Ayrıca, Hacısalihoğlu, bu ihanet şebekesinin casusluk örgütlenmesinin emperyalizmin aparatları olduğunu belirtti ve bu programı bu mücadeleyi verenlerle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 15 Temmuz bilincinin canlı tutulmasının önemine değinerek, "Unutulan ihanet tekrarlanır. Bunu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biliyoruz ki, nerede ve nasıl Türkiye ile ilgili kirli bir şer planı yapılsa, hemen hareketleniyorlar, hemen heyecana kapılıyorlar. Seçimlerden medet umuyorlar. Türkiye'nin içindeki mücadelede, Türkiye hasımlarının çabalarının içinde buradan medet umuyorlar. Sonuç itibariyle, yapmak istedikleri çok açıktır: Dış cephede Mehmetçiğin bileğini kimse bükemez. Asıl o şer gözler, dışarda Mehmetçiğin bileğini bükemeyenlerin şer gözleri, iç cephededir. Birlik olacağız, bir olacağız ve asla onlara bu konuda bir açık alan bırakmayacağız" dedi.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu katılımcılara teşekkür ederek, Türk milletinin bu bilinçle her türlü tehdide karşı duracağını belirterek sözlerini tamamladı.

"15 Temmuz gecesi birçok şeyi bedel ödedikten sonra fark ettik"

Konferansın konuşmacısı Eski İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 15 Temmuz gecesi yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Başbuğ, "15 Temmuz gecesi birçok şeyi bedel ödedikten sonra fark ettik" diyerek, eğer bu plan daha önce tespit edilmiş olsaydı, darbe girişiminin bertaraf edilebileceğini belirtti. Başbuğ, FETÖ'nün planının arkasında Amerika'nın olduğunu ve bu planın zeki bir şekilde yapıldığını ifade etti. Başbuğ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Anadolu'da başlayan bu dokuyu diğer coğrafyalara taşıyarak birçok ülkeye hükmetme amacı güttüğünü söyledi. Başbuğ, FETÖ'nün devletin hücrelerine sızarak, terör örgütü üyelerinin hakim, general, polis gibi kritik noktalara yerleştirildiğini ve bu kişilerin kendi ülkesine ve milletine kumpas kurduğunu ifade etti. Başbuğ, "Eğer 15 Temmuz gecesi bu süreç tersine döndürülmeseydi, Türkiye bir daha bir araya gelmeyecek bir noktaya getirilirdi" dedi.

Darbelerin tarihsel süreci ve FETÖ'nün planları

Darbelerin Türkiye'de 1960'lardan itibaren her 10 yılda bir tekrar eden bir süreç olduğunu belirten Başbuğ, darbelerin ülkeyi geri götürdüğünü ve her bir darbenin bir diğer darbeye ortam hazırladığını ifade ederek, "Bu darbelerin sonucunda, darbeleri tezgahlayan akıl, Anadolu'yu iç savaşla bitirmek, ülkeyi parçalayıp bölmeyi düşündü" dedi.

Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişiminin bir işgal girişimi olduğunu ve bu sürecin başarıya ulaşması halinde, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda özerkliğin tanındığı, ülkenin bölündüğü bir süreç başlayacağını belirtti. Başbuğ, ancak Türk milletinin gösterdiği dirençle bu planın bozulduğunu söyledi.

Bozkurt selamı ve Türk milletinin refleksi

Eski İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, son günlerde tartışılan bozkurt selamının önemine de değindi. UEFA'nın bozkurt selamını genel ahlaki kurallara uygun görmeyip yasaklamasını eleştiren Başbuğ, bozkurt selamının Türk milletini birleştiren kutsal bir simge olduğunu ve 15 Temmuz'da gösterilen refleksi örneklemek için bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. "Türk milletinin özelliği özgürlüğüne düşkün olması ve asla terbiye edilememesidir. 15 Temmuz'da gösterilen refleks, lider için her türlü riski alma ve canını verme özelliğinden kaynaklanmaktadır" diyen Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halkın sokaklara dökülerek, demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

Başbuğ, Amerika'nın FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra B planına geçeceğini ve cemaatin alt tabanını temize çıkartarak yeni bir liderle süreci devam ettirmeye çalışacağını belirtti, ancak bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL