İstanbullular Bayram Tatilinde Beykoz Riva'ya Akın Etti - Son Dakika
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İstanbullular Bayram Tatilinde Beykoz Riva'ya Akın Etti

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Beykoz Riva'ya akın etti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize giderken, bazıları ise gezmek için Beykoz'a gitti. Riva yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

18.06.2024 17:44
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, Beykoz Riva'ya akın etti. Yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Beykoz Riva'ya akın etti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize giderken, bazıları ise gezmek için Beykoz'a gitti. Riva yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbullular Bayram Tatilinde Beykoz Riva'ya Akın Etti - Son Dakika

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