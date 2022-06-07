İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek

07.06.2022 16:37
İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek

İstanbul'dan son günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava 16 Haziran'a kadar etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 10 gün boyunca 22-25 derece arasında seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 22.25 DERECE ARASINDA DEĞİŞECEK

Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

16 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AKOM, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek - Son Dakika
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