İstiklal Marşı'nın 104'üncü yılında milli birlik vurgusu - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın 104'üncü yılında milli birlik vurgusu

İstiklal Marşı\'nın 104\'üncü yılında milli birlik vurgusu

7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammet Fatih Kenter, milli marşların toplumların geçmiş aidiyetini ve değerlerini yansıtan önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

12.03.2025 13:37
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7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammet Fatih Kenter, milli marşların toplumların geçmiş aidiyetini ve değerlerini yansıtan önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kenter, 2 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın yalnızca törenlerde ve maçlarda okunmakla kalmayıp, derin anlamlar barındırdığına dikkat çekti. Kenter, bu marşın toplumsal mutabakatı ve milli kimliği pekiştirdiğini belirtti. Kenter, İstiklal Marşı'nın süreç içinde toplumsal bilinçaltında köklü bir yer edindiğini ifade ederek, "Bu marş, milli duygularımızı harekete geçiren, kimlik bilincimizi ve aidiyet duygumuzu güçlendiren bir değere sahiptir" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un yalnızca İstiklal Marşı şairi olarak değil, toplumsal bilinç uyandıran birçok eserin yazarı olarak da ele alınması gerektiğini belirten Kenter, Ersoy'un şiirleri üzerine yapılan akademik çalışmalara da değindi. Türk Edebiyatı Dergisi ve Türk Yolu Dergisi'nde yayımlanan yazılarında, İstiklal Marşı'nın kimlik inşası ve toplumsal adetler üzerindeki etkilerini analiz ettiğini aktardı. Ayrıca, 100 ülkenin milli marşlarıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmalara dikkat çeken Kenter, Mehmet Akif Ersoy'un yalnızca İstiklal Marşı'nın şairi olarak anılmaması gerektiğini, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere birçok şiirinde de toplumsal bilinci canlandıran dizelere yer verdiğini ifade etti. Kenter, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberliği pekiştiren bir değer olduğunu vurgulayarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Edebiyat, Aralık, Kültür, Sanat, Yerel, kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104'üncü yılında milli birlik vurgusu - Son Dakika

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