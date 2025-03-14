İstiklal Marşı\'nın 104. Yıldönümü Darıca\'da Kutlandı

İstiklal Marşı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Darıca Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, milli mücadelenin ruhunu ve Mehmet Akif Ersoy'un mirasını yaşatmak amacıyla Darıca Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda özel bir program düzenledi.

Kocaeli'nin yerel yazarlarından Musa Yaşaroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa lise öğrencileri de eşlik etti. Programda Yaşaroğlu, kendine özgü anlatımıyla İstiklal Marşı'nın kabul sürecini aktardı. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ve eserlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Programda milli mücadelenin zorlukları içinde kaleme alınan İstiklal Marşı'nın bağımsızlık ve inanç sembolü olduğuna dikkat çekildi. Mehmet Akif'in vatan sevgisi ve fedakarlığını aktaran Yaşaroğlu, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir değil, milletin bağımsızlık iradesinin ve ortak ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. - KOCAELİ