İstiklal Marşı Yarışması\'nda Sertifika Töreni

19.02.2026 10:07
Menteşe'de düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere sertifikalar verildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" ortaokullar kategorisinde dereceye giren öğrenciler ve komisyon üyeleri düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Menteşe'de gerçekleştirilen anlamlı yarışma, sertifika töreniyle taçlandırıldı. Ortaokul öğrencilerinin milli marşımızı en güzel şekilde seslendirmek için sergilediği performansların ardından, sürece katkı sunan eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programda, Şube Müdürü Ali Kaan Kutlu hazır bulundu. Yarışmanın objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan seçici kurul üyelerine ve medeni cesaret göstererek yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgeleri ve sertifikaları bizzat Kutlu tarafından takdim edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Şube Müdürü Ali Kaan Kutlu, İstiklal Marşı'nın Türk milleti için önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı olan ortaokul öğrencilerimizin İstiklal Marşımızı bu denli coşku ve vakarla seslendirmesi bizleri gururlandırdı. Bu yarışmaya emek veren kıymetli komisyon üyelerimize teşekkür ediyor, katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Program, sertifika dağıtımının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

