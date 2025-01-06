İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy 88. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

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İstiklal şairi 88. ölüm yıl dönümünde anıldı

BOLU - İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anıldı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ve öğrencilerin hazırlayıp sunduğu programa Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiirler okudu. Etkinlikte öğrencilerin gösterileri de ilgi gördü. Program sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un anısına öğrencilerin duygu dolu okuduğu İstiklal Marşı beğeni aldı.