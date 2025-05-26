İsviçre\'de Dünya Para Atletizm Grand Prix\'de Başarılar

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de Bağcılar Belediyesi sporcusu milli atletler Hamide Doğangün 2 gümüş madalya, Nejdet Çetin de 1 bronz madalya kazandı.

Dünya Para Atletizm Grand Prix 6. Ayak Yarışmaları 23-25 Mayıs tarihleri arasında İsviçre'nin Nottwil kentinde gerçekleşti. Bedensel Engelliler Para Atletizm branşında Türkiye'yi 8 sporcu teslim etti. Bu sporculardan 4'ü ise Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularından oluşuyordu. Antrenör Ömer Cantay da milli görev alarak sporcularımızın yanında yer aldı.

2 gümüş ve 1 bronz madalya

Zorlu geçen turnuvada Hamide Doğangün, T53 100m ve 400 metre koşularını 2 gümüş madalyayla tamamladı. Nejdet Çetin ise T71 100m koşu branşında 3.olarak bronz madalya kazandı. Zübeyde Süpürgeci 100m koşu branşında 4.olarak Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

"Bizleri gururlandırdılar"

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ülkemiz adına yarışan 8 sporcunun 4'ünün Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcusu olması bizleri gururlandırmıştır. Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar verdiğimiz desteğin kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Engel tanımayan sporcularımıza desteklerimiz artarak devam edecektir" dedi. - İSTANBUL