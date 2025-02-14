İşyerinden Hırsızlık: 2 Tutuklama

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İş yerinden inşaat malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da bir iş yerine girerek inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

5 Şubat'ta sabaha karşı Çarşı Mahallesi 1. Cadde'deki hırdavat dükkanında girdikleri iş yerinden 1.5 saatte 120 bin lira değerinde altın, döviz ve malzeme çalan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.