İşyerinden Hırsızlık: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Yerel

İşyerinden Hırsızlık: 2 Tutuklama

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Batman'da inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı.

14.02.2025 18:58
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İş yerinden inşaat malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da bir iş yerine girerek inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

5 Şubat'ta sabaha karşı Çarşı Mahallesi 1. Cadde'deki hırdavat dükkanında girdikleri iş yerinden 1.5 saatte 120 bin lira değerinde altın, döviz ve malzeme çalan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşyerinden Hırsızlık: 2 Tutuklama - Son Dakika

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