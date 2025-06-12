İtalyan Gezginler Meke Gölü\'nde Kamp Yaptı

Dünya turuna çıkan dört İtalyan gezgin, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde kamp yaptı.

1 Haziran'da başladıkları maceralarını 2 yıl önce hayal ettiklerini belirten ekip, Türkiye'de unutulmaz hatıralar biriktiriyor. Stefano, Luca, Paolo ve Sara'dan oluşan grup, 1980'lerden kalma karavanları ve motosikletleriyle dünyayı geziyor. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye gelen ekip, Meke Gölü'nü tesadüfen keşfettiklerini ve etkilendiklerini söyledi. Kapadokya'ya da gideceklerini belirten ekip, Türkiye'deki sıcak karşılamalardan etkilendiklerini vurguladı. İtalyan gezginler, 20 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacaklarını, ardından Gürcistan'a geçeceklerini belirtti. - KONYA