İtfaiye, Anadolu Otoyolu'nda balataları tutuşan kedi kumu yüklü TIR'daki yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçaydurt mevkisinde İstanbul yönüne giden kedi kumu yüklü TIR'ın balataları ısınarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'da hasar meydana geldi.
BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kedi kumu yüklü TIR'ın yanan balataları itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 PMM 983 plakalı S.A. yönetimindeki kedi kumu yüklü TIR'ın ısınan balataları yanmaya başladı. Sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinde yanan balatalar itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında TIR'da hasar oluştu,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?