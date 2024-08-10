İtfaiye eri kediye hayatını kurtardı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Seray Başol, yangın söndürmeye gittiği evde bitkin halde bulduğu kediye kendi temiz hava solunum cihazını takarak hayatını kurtardı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde dün bir apartmanın birinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipte yer alan İtfaiye Eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kediyi fark etti. Başol, ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından kendi temiz hava solunum cihazını takarak kedinin hayatını kurtardı.

Ekipler, olayın hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbulans'ı aradı. Can dostu, Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakleden Vetbulans'da da ilk müdahalesi yapılan kedi sağlığına kavuşturuldu.

İtfaiye Eri Başol, olayı şöyle anlattı:

"Olay yerine ekip arkadaşlarımızla birlikte intikal ettik. Yangına müdahale ederken cam açmak için yan odaya girdiğimde yerde bitkin halde bu miniğimizi buldum. Hemen kucaklayıp dışarıya çıkardım. Solunum sıkıntısı çekiyordu. O yüzden kendi temiz hava solunum cihazımı çıkararak ona taktım. Solunum desteği sağlandıktan sonra kendine gelmeye başladı. O sırada üst amirlerim Vetbulans ekiplerine haber verdiler. Vetbulans ekipleri geldiğinde miniğimizi teslim aldılar, hayvan hastanesine götürüp tedavisine devam ettiler. Şu anda gayet iyi mutluyuz, gururluyuz."