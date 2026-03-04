İTÜ Öğrencileri Dülük Antik Kenti\'nde İnceleme Yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri "2025-2026 Bahar Yarıyılı Koruma Projesi-2" dersi kapsamında Dülük Antik Kenti ve Dülük Mahallesi Camii minaresinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, "2025-26 Bahar Yarıyılı Koruma Projesi-2" dersi kapsamında Gaziantep'te saha çalışmalarına başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 9 gün sürecek program kapsamında Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar, Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ve Doç. Dr. Umut Almaç'ın eşliğinde antik kent gezisi gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde ayrıca Dülük Köyü Camii minaresinde de incelemelerde bulunuldu. - GAZİANTEP