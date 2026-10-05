İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 63 yaşında toprağa verildi - Son Dakika
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İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 63 yaşında toprağa verildi

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İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 63 yaşında toprağa verildi
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İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Hayatını kaybeden İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş son yolculuğuna uğurlandı.

İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Oğuz Memiş'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Önceki Dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Hulusi AkarOğuz MemişKayseriGüncelYaşamYerelSon Dakika

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