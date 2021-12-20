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"İyi, kötü, çirkin" oyununa büyük ilgi - Son Dakika

"İyi, kötü, çirkin" oyununa büyük ilgi

20.12.2021 11:49

"İyi, kötü, çirkin" oyununa büyük ilgiVAN Televizyon ve tiyatro sahnelerinin tanıdık simaları Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın oynadığı 'İyi, kötü, çirkin' isimli tiyatro oyunu Van'da büyük ilgi gördü.

"İyi, kötü, çirkin" oyununa büyük ilgi

VAN Televizyon ve tiyatro sahnelerinin tanıdık simaları Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın oynadığı 'İyi, kötü, çirkin' isimli tiyatro oyunu Van'da büyük ilgi gördü.

Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen 'iyi, kötü, çirkin' adlı tiyatro oyunu Vanlı sanatseverlerden büyük beğeni aldı. Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacınoğlu yönetiminde sahneye konulan "iyi, kötü, çirkin" oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı; trajik bir olay örgüsü içerisinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldı. Vanlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda, usta oyuncular gerçek yaşam kesitlerini esprili bir dille anlattı.

Van'da böylesi organizasyonları sürekli yaptıklarını aktaran Bienya Organizasyon yetkililerinden Kenan Koçkaya, "İyi, kötü, çirkin oyunumuzu Van'da misafir ettik. Çok eğlenceli, keyif veren bir oyun. Seyircilerin keyif aldığı bir oyun. Van halkının tiyatro oyununa ilgisi var. Bir konser organizasyonuna göre tiyatro oyununa talep daha fazla diyebilirim. Fakat salonumuz yetersiz kalıyor. Daha büyük bir salona ihtiyacımız var. Bunun yanında sanatın ve sanatçının değer görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan insanlardan ve sanatseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Oyuna Sponsor olan The Conforium Hotel Van Satış ve Pazarlama Müdürü Ayla Yüregen ise böyle bir organizasyona sponsor olmaktan dolayı mutlu oldukların dile getirerek, "Van'da bu tür organizasyonlara özellikle pandemi sürecinden sonra çok fazla ihtiyaç var. Umarım bu tarz organizasyonların çok daha fazla sayıları artar" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyununu izlemeye gelen vatandaşlar da Van'da sosyal etkinlik eksikliği olduğunu belirterek, bu tür programların daha fazla düzenlenmesi gerektiğini söylediler.

Özellikle Ersin Korkut'u çok sevdiğini anlatan altıncı sınıf öğrencisi Eylül ise "Televizyonda çok görmüştüm. Van'a geldiğini duyunca gelip görmek istedim. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.

Oyunun ardından Bienya Organizasyon tarafından sponsor olan The Conforium Hotel Van sahibi Emre Ekinci ile Cevahir Kafe Restoran Müdürü Cihan Akbal'a plaket takdim edildi.

İyi, kötü, çirkin oyununa büyük ilgi
İyi, kötü, çirkin oyununa büyük ilgi
İyi, kötü, çirkin oyununa büyük ilgi
İyi, kötü, çirkin oyununa büyük ilgi

Ersin Korkut, oyunlar, Tiyatro, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İyi, kötü, çirkin' oyununa büyük ilgi - Son Dakika


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