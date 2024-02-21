İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, kendilerine bilgi verilmeden belediye başkan adayı belirlendiğini belirterek, ilçe yönetimi olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı.
İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, düzenlediği basın toplantısında; ilçe yönetimi olarak İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. Aras, şunları söyledi:
"KİBİR YÜKLÜ SİYASİ TAVIRLARININ BEDELİNİ BİZ ÖDEMEKTEYİZ"
"İYİ Parti Banaz teşkilatı olarak önümüzdeki yerel seçimlere bütün enerjimizle hazırlanırken maalesef siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Belediye başkan adayımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, il genel meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarası için canla başla çalışırken, İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak bizim bilgimiz dışında, Banaz'da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır, yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz.
"BANAZ İLÇE BAŞKALIĞI GÖREVİMİZİ YÖNETİM OLARAK BIRAKTIK"
Bizler mensubu olduğumuz partinin başarısı için gece gündüz her şeyimizden fedakarlık yaparak gönüllü arkadaşlarla çaba sarf ederken, İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın bu girişimine insanlık onurunun gereği olarak tepki gösterdik ve İYİ Parti üyeliğimizden istifa ederek Banaz İlçe Başkanlığı görevimizi yönetim olarak bıraktık. 18 Şubat akşamı, Ayşegül Obalı'nın bizlerle görüşme talebi üzerine bir araya geldik, yaptığı yanlışın mahcubiyeti, zor durumda kalmış ve altından kalkamayacağı bir duruma düşmüş olmanın ruh haliyle bizlerden partiyi yıpratmamak ve kendisini aklamak adına, 'Burada bir görev değişikliği tiyatrosu yapalım, adayımızı da açıklayalım' ricasını, emek verdiğimiz teşkilat ve siyaset yapmayı sürdürecek arkadaşlar adına kabul edip bizden istenen tiyatronun samimiyetsizce resim ve video çekilmesinin figüranı olduk. Ayşegül Obalı'nın ve çevresinin, basına yaptıkları açıklamayı görünce dehşete düştük. Bizleri İYİ Parti'yi başka partilere peşkeş çekmekle suçlamasını, bununla ilgili araştırma yaptıklarını söylemeleri, siyaset kurumunun nasıl bir çapsızlığın ve ahlaksızlığın pençesinde olduğunun göstergesidir."
Son Dakika › Yerel › İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti - Son Dakika
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