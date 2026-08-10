İYİ Parti'den 81 İlde 'Çerçeve Yasa' Tepkisi - Son Dakika
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İYİ Parti'den 81 İlde 'Çerçeve Yasa' Tepkisi

İYİ Parti\'den 81 İlde \'Çerçeve Yasa\' Tepkisi
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İYİ Parti, 'Çerçeve Yasa' olarak nitelendirilen düzenlemeye karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, terörle pazarlık yapılmayacağını ve Cumhuriyetin temel değerlerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti, 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla "Çerçeve Yasa" olarak nitelendirilen düzenlemeye karşı olduğunu açıkladı. İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, "Mesele, Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır" dedi.

İYİ Parti, "Çerçeve Yasa" olarak nitelendirilen düzenlemeye karşı olduklarını açıklamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

Osmaniye'deki açıklama, partinin İl Başkanı Serat Kılıç tarafından yapıldı. "İYİ Parti olarak ilk günden beri açıkça söyledik, terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez" diye konuşan Kılıç, "kimsenin kendilerine 'Terörsüz Türkiye' diyerek Cumhuriyetin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremeyeceğini" söyledi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Buradan açıkça ilan ediyoruz; Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz, şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz. Türk milletinin geleceği, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendiremez. Kimse bize 'barış' diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez. Kimse bize 'Terörsüz Türkiye' diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez.

"BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜN TARAFINDAYIZ"

Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyetin tarafındayız. Biz milli egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Kimileri İmralı'yı siyasi muhatap kabul edebilir. Kimileri milletin karşısına çıkıp bütün bunları yeni isimlerle, yeni sloganlarla, yeni ambalajlarla sunabilir. Ama biz gerçeğin adını değiştirmeyeceğiz: Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir.

Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde İYİ Parti olarak, ilk günden beri nerede durduysak bugün de oradayız. Buradan bütün teşkilatlarımızla, bütün kadrolarımızla ve bütün gücümüzle ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir. Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye'nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. ve herkes şunu bilsin ki ihanetin zaman aşımı yoktur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti'den 81 İlde 'Çerçeve Yasa' Tepkisi - Son Dakika

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